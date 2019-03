Socorristas voluntários se envolvem em acidente na Av. Osório de Paiva

Dois socorristas voluntários que trafegavam em uma motocicleta na Av. Osório de Paiva, no bairro Bom Jardim, se envolveram em um acidente com uma bicicleta na noite desta sexta-feira (29). Eles estavam indo atender uma ocorrência no momento em que a colisão aconteceu.

Segundo testemunhas relatam à equipe da TV Diário, a colisão ocorreu porque o ciclista, que estava na Rua Oscar França, avançou o sinal vermelho para entrar na Av. Osório de Paiva. Ele e o passageiro da motocicleta foram levados, com ferimentos leves, para o Instituto Dr. José Frota (IJF) pelo Samu.

O ciclista, um senhor de 50 anos, teve ferimentos leves na cabeça. Já o passageiro da motocicleta, um socorrista voluntário de aproximadamente 25 anos, foi levado com dores na perna e ferimentos.

O piloto da motocicleta, que também é socorrista voluntário, ficou apenas com algumas escoriações no braço e não precisou ser socorrido para o Samu.