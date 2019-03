Sindicato dos Policiais Civis solicita transferência de prédio da Delegacia de Maranguape

O Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Ceará (Sinpol-CE) requereu à Delegacia Geral, na última terça-feira (26), a transferência das instalações da atual Delegacia Metropolitana de Maranguape para um prédio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), que está desativado no município, no centro da cidade.

De acordo com o presidente do Sinpol, Lucas de Oliveira, a mudança foi solicitada em razão da atual situação de precariedade com que funciona o prédio da Delegacia de Maranguape, com instalações insalubres e inadequadas. O local já foi alvo de incêndios e desabamentos parciais.

Lá faltam condições básicas de atendimento, como segurança, acessibilidade. Tem que colocar escoras para fechar a porta. Há algum tempo, houve incêndio e um princípio de desabamento. É um local improvisado. Não tem mais condições de ser equipamento público. Maranguape merece ser melhor assistida

Presos na delegacia

O titular do órgão diz que atualmente, mesmo após a decisão do governador Camilo Santana, que autorizou a desativação das carceragens no interior das delegacias, ainda existem xadrezes em Maranguape, que recebem diariamente pelo menos um ou dois presos.

Lucas de Oliveira afirma que o Governo do Estado abriu uma licitação para a construção de uma nova delegacia, entretanto não há prazo definido para que isso aconteça, concluindo que o Sinpol vai tentar a transferência do local de funcionamento da Delegacia de Maranguape com a Secretaria da Segurança Pública o quanto antes.