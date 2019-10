Sinalizador encontrado no Aeroporto de Fortaleza assusta passageiros e aciona PM para retirada

Passageiros e funcionários do Aeroporto de Fortaleza foram surpreendidos no início da tarde desta sexta-feira (11) com uma operação para a retirada de um suposto explosivo encontrado na área de embarque do terminal.

Segundo a Polícia, o objeto se tratava de um sinalizador utilizado por torcidas organizadas. O Batalhão de Operações Especiais (BOPE)/Esquadrão Antibombas da Polícia Militar do Ceará foi acionado apenas por questão de segurança.

Durante a madrugada um grupo de torcedores de uma organizada do Ceará Sporting Club esteve no local realizando um protesto contra a má campanha do time no Campeonato Brasileito.

Em nota, a Fraport Brasil, empresa que administra o Aeroporto de Fortaleza, informou que a operação não interferiu nas operações do terminal.