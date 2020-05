Sete são capturados em operação contra o tráfico de drogas em Tauá

Sete pessoas, entre elas uma mãe e o filho de 18 anos, foram capturadas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas no município de Tauá. A ação aconteceu na última quinta (28) e foi divulgada nesta sexta-feira (29) pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Durante a ação, foram apreendidos maconha, dinheiro, uma motocicleta utilizada para fazer a entrega dos entorpecentes, aparelhos celulares e outros materiais ilícitos. As ações da polícia foram realizadas nos bairros Bezerra e Sousa e Domingos Gomes de Aguiar, após denúncias de distribuição e comercialização de drogas na região.

Segundo a SSPDS, no primeiro local identificado pelas investigações os policiais observaram uma movimentação suspeita de duas mulheres em uma moto, saindo e retornando com frequência a uma residência. As mulheres foram abordadas no momento que uma das suspeitas desembarcou de uma motocicleta, entregou um embrulho para uma pessoa e recebeu uma quantia em dinheiro.

Com a motociclista, identificada como Sara de Sousa Bezerra, 23 anos, os agentes encontraram R$ 1.020 em dinheiro. A outra, que recebeu o pacote, identificada como Regivania Varelo de Sousa, 34 anos, também conhecida como “Vandinha” é apontada como responsável pela venda de drogas na região.

Quando a abordagem acontecia, um adolescente de 17 anos saiu da casa da suspeita e também passou por uma revista. Com o jovem foi encontrado um tablete de 25 gramas de maconha e ele confessou que havia comprado o entorpecente para revender.

A equipe entrou no imóvel, fez uma vistoria no local e encontraram mais R$ 15 trocados, outro tablete de maconha, sacos plásticos utilizados no embalo da droga, seis aparelhos celulares e dois tabletes de droga.

Antônio Joab da Silva Mourão, 24 anos, com antecedentes por tráfico de drogas, e Antônio Fernando Varelo Martins, 18 anos, filho de Vandinha, estavam no local e tentaram fugir pelo quintal quando perceberam a ação policial, mas foram abordados.

Segunda apreensão

Em continuidade à operação, os policiais foram até outra casa da região, apontada como local onde ficava a droga que seria distribuída pelos bairros. No imóvel estava o casal Antônio Cleyton Rodrigues Teixeira, 24 anos e Maria Solange Oliveira, 28 anos, ambos com antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Vinte e dois tabletes prensados de maconha, totalizando 600 gramas da droga apreendida em toda ação, uma balança de precisão, um pacote com R$ 4.247 em dinheiro, dois celulares, R$ 140,70 em moedas, vários envelopes usados para depósitos e cartões bancários foram encontrados na casa dos suspeitos.

Os sete suspeitos foram levados para a unidade local da Polícia Civil, onde os adultos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e também por corrupção de menores. Já contra o adolescente foi registrado ato infracional análogo ao tráfico de drogas.