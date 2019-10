Sequestro de mulher em Caucaia é investigado pela polícia

A polícia prendeu um homem suspeito de participar do sequestro de uma mulher de 34 anos no Bairro Padre Romualdo, em Caucaia, na Grande Fortaleza, na tarde desta segunda-feira (30). Um menor de idade foi apreendido.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos invadiram a casa e sequestraram a vítima. Conforme a polícia, uma testemunha informou em depoimento que uma dupla armada invadiu a residência procurando o marido da vítima. O homem não estava no local e, então, os suspeitos renderam a mulher.

Durante a ação, o alvo dos criminosos chegou ao apartamento, mas fugiu ao perceber a presença dos suspeitos. A testemunha relatou que, antes de fugir, o grupo roubou pertences da residência e exigiu um valor para liberar a mulher. O marido chegou a pagar R$ 2 mil para os criminosos, segundo a testemunha.

Uma ação conjunta entre equipes da Divisão Antissequestro (DAS) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) localizou o cativeiro. A vítima foi encontrada amarrada, na companhia de um homem identificado como Mateus Vital, conhecido como “Sorriso”.

Após a mulher ser resgatada, os agentes continuaram as investigações e encontraram no mesmo bairro, em outra residência, um grupo de cinco pessoas, entre eles um adolescente, fazendo a partilha do dinheiro do sequestro.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do adolescente (DCA), no São Gerardo. A Divisão Antisequestro irá investigar o caso.