Sem cinto de segurança, criança é arremessada de veículo após capotamento

Um carro com uma criança com cerca de quatro anos foi atingido por outro veículo e capotou na Rua Anselmo Nogueira, no Bairro Bonsucesso, na noite desta quarta-feira (12). Com o impacto, o menino foi arremessado. Ele estava em um assento de elevação, mas não usava cinto de segurança.

A criança quebrou o braço e foi socorrida para uma unidade hospitalar. O motorista teve ferimentos leves.

Conforme testemunhas, a lateral do veículo foi atingida por um carro HB20 que deu uma ré para sair de uma vaga de estacionamento.

Uma equipe da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) esteve no local para realizar levantamentos sobre o acidente.