'Selfie rápida' e outras dicas da polícia para curtir o pré-Carnaval em Fortaleza

A Polícia Militar enumerou algumas dicas de segurança pessoais para os foliões durante as festas de pré-Carnaval nas ruas de Fortaleza. Uma delas é o cuidado ao tirar uma selfie ao longo do desfile de um bloco: a PM indica que as pessoas sejam rápidas e que se certifiquem que ninguém esteja observando a ação.

Confira outras orientações para curtir a folia em segurança:

Quando sair dos locais de pré-Carnaval, escolha ruas movimentadas e iluminadas ;

; Se estiver levando crianças, identifique-as com o nome, endereço e telefone, de maneira bem visível;

com o nome, endereço e telefone, de maneira bem visível; A criança deve ser orientada também a reconhecer e buscar ajuda com policiais militares, caso estejam perdidas ou assustadas;

com policiais militares, caso estejam perdidas ou assustadas; Cuidado ao se aproximar do local onde deixou seu veículo estacionado . Verifique se não existem pessoas estranhas próximas. Na dúvida, procure a polícia;

. Verifique se não existem pessoas estranhas próximas. Na dúvida, procure a polícia; Em caso de qualquer ocorrência policial , busque um policial militar e peça orientações;

, busque um policial militar e peça orientações; Leve apenas identidade e o dinheiro que pretende utilizar , diminuindo possíveis perdas ou furtos;

, diminuindo possíveis perdas ou furtos; Não aceite bebidas de estranhos. Se for beber, não deixe o copo cheio sobre a mesa, evitando que alguém misture drogas a sua bebida.

As dicas foram distribuidas por policias militares em uma ação educativa e preventiva voltada aos foliões que estão curtindo as festas de pré-Carnaval em espaços públicos da cidade. Os policiais militares foram aos principais pontos e entregaram o material para os foliões que frequentaram a Praça da Gentilândia, Praça do Ferreira, Praia de Iracema, Pagode da Mocinha e Mercado dos Pinhões. A expectativa continuar com a ação durante o próximo sábado (23).

Para o soldado De Castro, um dos PMs que atuou nessa ação, a iniciativa é uma importante forma de conscientizar os foliões para que eles se divirtam com mais segurança. “A Polícia não é só um braço forte, mas também uma mão amiga”, disse o PM.

“A receptividade por parte das pessoas foi muito boa, porque elas viram que, além de fornecer dicas valiosas, nós estávamos lá para servi-los e protegê-los”, afirmou a soldado Karine, outra integrante que participa da ação.