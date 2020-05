Seis são detidos por perturbação de sossego no Alto da Balanço, em Fortaleza

Seis pessoas foram detidas pelo Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) por perturbação de sossego no bairro Alto da Balança, em Fortaleza, nesta segunda-feira (25). Durante a ação, a polícia também apreendeu um aparelho de som acoplado em um veículo foi apreendido, além de maconha, cocaína, munição e um celular roubado.

A Polícia foi acionada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) por volta das 6h. Os militares foram até o local para averiguar a ocorrência. Chegando lá, encontraram um carro de modelo Fiat Argo com um som ligado em alta frequência, além de seis suspeitos.

Segundo a SSPDS, os agentes fizeram abordagem e encontraram, com um dos suspeitos, identificado como Robson Lourenço da Silva, 22 anos, sem antecedentes criminais, trouxinhas de maconha, munição e uma quantia em dinheiro. Ao lado do veículo, os PMs encontraram cápsula de tiro e uma trouxinha de cocaína dentro do automóvel.

O grupo e o material apreendido foram conduzidos para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e para o 16º Distrito Policial. Robson Lourenço foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e por receptação de um celular que estava com ele, mas que tinha restrição de roubo.

Os outros quatro suspeitos assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por infringirem determinação do poder público, com base no artigo 268 do Código Penal, e pela contravenção penal de perturbação de sossego alheio. Robson também vai responder pelas infrações penais do TCO.

Foi lavrado um Boletim de Circunstanciado de Ocorrência (BCO) em desfavor do adolescente por atos infracionais análogos aos crimes de infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa e perturbação de sossego alheio.