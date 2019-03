Seis pessoas morrem em confronto com a Polícia Militar em Palmácia

Seis pessoas foram mortas durante um confronto com a Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (24), na localidade de Basílio, em Palmácia, no Ceará. Dois suspeitos foram feridos e outros dois foram presos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), os dez homens são acusados de realizarem assaltos e homicídios na região. Eles reagiram ao serem surpreendidos pelos agentes de segurança e houve troca de tiros.

Dois policiais também se feriram. Um levou um tiro numa mão e o outro torceu o tornozelo na ação. Nenhum deles corre risco de vida, segundo a SSPDS. O secretário de Segurança Pública, André Costa, informou numa rede social que há, ao todo, 19 pessoas envolvidas, mas não informou o paradeiros dos outros nove.

A secretaria informou em nota que, a partir de "levantamentos iniciais, os militares foram informados sobre um local que servia de base para um grupo. Durante a madrugada de hoje, composições da PMCE seguiram até o ponto indicado e montaram o cerco, com o objetivo de capturar os integrantes do bando".

Uma equipe da Perícia Forense do Estado (Pefoce) foi acionada em Fortaleza para fazer a retirada dos corpos, que foram levados a um hospital da cidade.

Suspeitos foram surpreendidos quando dormiam num sítio da cidade. Corpos foram levados ao hospital de Palmácia. Seis armas de fogo, drogas, um colete balístico, rádios de comunicação, celulares e outros materiais ilícitos foram apreendidos.

Os presos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Baturité.

Após a ação, seis armas de fogo (quatro revóvelres e duas espingardas), drogas, um colete balístico, rádios de comunicação, celulares, uma imitação de arma, três motocicletas (duas delas com registro de roubo) e uma quantia em dinheiro foram apreendidos.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) "investiga a participação do grupo em ações criminosas contra bens públicos e privados na região", informou o órgão.

Palmácia teve chacina em 2018

No dia 13 de julho de 2018, cinco homens foram assassinados na localidade Cafundó. As vítimas estavam em uma residência quando homens chegaram em um veículo e se identificaram como policiais. Eles alegaram que queriam conversar com os cinco e os retiraram da casa.

Na sequência, os suspeitos levaram as vítimas para um lugar mais afastado, as amarraram pelo braço e as executaram com disparos de arma de fogo.