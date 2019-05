Seis homens são presos e um é morto em confronto com PMs no município de Marco

Seis homens foram presos e um morto em um confronto com equipes do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) no município de Marco, no Litoral Oeste, na noite da última quinta-feira (16).

Segundo um policial militar (PM) que preferiu não se identificar, os setes homens eram suspeito de cometer diversos crimes pela região. Eles foram localizados após os agentes do BPRaio de Acaraú receberem informações de que um grupo armado estava escondido em um matagal no município de Marco.

Ao perceber os agentes se aproximando, a quadrilha começou a atirar contra a composição, que revidou. Um dos suspeitos, identificado como Antônio Alan de Brito Teófilo, 19 anos, foi atingido por um disparo.

Ainda conforme a fonte policial, Antônio Alan chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital. Os outros suspeitos, no entanto, foram capturados durante o confronto e levados para a Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara. Com eles, os PMs apreenderam armas de fogo e drogas.

Joel Albuquerque da Costa, José Jean de Maria, Ismael dos Santos, Edmundo do Nascimento, José Vanderlei Pereira e Francisco Anderson Nascimento foram autuados por tráfico de drogas e associação criminosa. Em seguida, a Delegacia os encaminhou para a Cadeia Pública de Cruz, onde estão à disposição da Justiça.