Segurança de festa é morto e outro baleado na zona rural de Morada Nova

Um homem morreu ao retornar de uma festa na zona rural de Morada Nova, na manhã deste domingo (13). Braz Antônio da Costa, de 45 anos, estava na companhia de outro homem, de 25 anos, que também foi baleado, mas resistiu. Segundo a Secretaria da Segurança e Defesa Social (SSPDS), as vítimas foram abordadas por suspeitos em um automóvel, que efetuaram os disparos.

A polícia de Morada Nova informou que as vítimas trabalhavam de segurança na festa. Mas no momento do crime o evento já havia encerrado.

As vítimas foram encaminhadas para um hospital da região, mas Braz Antônio da Costa não resistiu aos ferimentos e morreu. A outra vítima foi transferida para uma unidade hospitalar em Fortaleza.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Russas.