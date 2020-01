Segundo suspeito da morte de 'Pirangay' é apreendido pela polícia

O segundo adolescente suspeito de estar envolvido na morte do digital influencer Francisco Gleison Barros de Sousa, de 24 anos, conhecido como "Pirangay", apresentou-se na tarde desta quarta-feira (29) na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). "Pirangay" foi encontrado dentro da casa de um amigo na manhã da última segunda-feira (20), no bairro Parangaba, em Fortaleza.

De acordo com a delegada Vanessa Hiluy, "Pirangay" foi morto após uma discussão sobre o tipo de ato sexual que seria praticado entre ele, um amigo e os suspeitos do crime.

"Eles passaram em uma pizzaria, compraram uma pizza e dali se dirigiram até o local do crime. Inclusive, era a residência de uma das vítimas. E aí começaram a conversar e houve um acordo entre eles de prática de ato sexual. Foi um encontro nesse intuito. Só que por ocasião do encontro, houve um desentendimento sobre o que tipo de ato sexual seria praticado ou não. E por causa desse desentendimento, houve luta corporal e foi quando se confirmou o ato infracional", conta a delegada.

Na última quinta-feira (23), a polícia já havia apreendido um adolescente de 16 anos suspeito de estar envolvido na morte de "Pirangay". A apreensão do suspeito foi resultado de uma ação realizada por equipes da 5ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O jovem foi ouvido na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Pirangay era conhecido por publicar vídeos e fotos em uma rede social com conteúdos humorísticos. Na quinta-feira (23), um adolescente de 16 anos foi apreendido suspeito de envolvimento na morte.