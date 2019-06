Sede de quadrilha junina em Juazeiro do Norte é assaltada às vésperas do início das apresentações

Assaltantes invadiram a sede da quadrilha junina Nação Nordestina, na madrugada da quarta-feira (12), no Bairro Limoeiro, em Juazeiro do Norte. Três homens abordaram sete integrantes que estavam nos preparativos finais para a estreia e levaram R$ 1.800,00, além de relógios, televisão, celulares, roupas e um notebook com todas as músicas usadas em apresentações.

Um dos integrantes da quadrilha informou ao Sistema Verdes Mares na manhã desta quinta-feira (13) que a equipe ficou abalada com o que aconteceu e que está se esforçando para estrear nesta sexta-feira (14) em Iguatu.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que um boletim de ocorrência foi registrado sobre o caso e que a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte investiga o caso.

Trio armado

"Eles chegaram armados com facas e abordaram os sete integrantes. Primeiro chegaram à sala de costura e depois entraram na parte onde fica os figurinos e abordaram os outros integrantes", explicou o coreófrago e compositor João Sozinho.

De acordo com João, um dos criminosos chegou a colocar uma faca no pescoço de uma das integrantes.

Dinheiro arrecadado em campanhas

A quantia roubada foi arrecada em campanhas, rifas e bazares feitos pelos integrantes da quadrilha ao longo do ano. O dinheiro seria usado para pagar a segunda parcela dos sapatos e chapeús, para os acessórios e custear as viagens realizas em festivais.

A quadrilha tem 11 apresentações previstas em cidades diferentes em junho.