Sede de portal de notícias de Sobral é furtada na madrugada desta segunda-feira

A sede do site Sobral Portal de Notícias foi furtada, na madrugada desta segunda-feira (22), em Sobral. Os assaltantes quebraram os cadeados do portão. A estimativa de funcionários é que os infratores tenham levado cerca de R$ 2 mil em equipamentos eletrônicos.

Uma mala com cabos de computador, placas de vídeo, carregadores, estabilizador, dois receptores de microfone sem fio e uma bateria de câmera foi levada do local. O espaço também funciona como sede da “Toca do Esporte”, lugar de encontro dos desportistas de Sobral.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar foi acionada por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). A orientação da SSPDS é de que as vítimas realizem um boletim de ocorrência na Polícia Civil para repassar mais informações e dar início às investigações.

De acordo com um dos responsáveis pelo site, os administradores do Sobral Portal de Notícias estão tentando recuperar imagens das câmeras de segurança de estabelecimentos nas imediações para identificar possíveis suspeitos e auxiliar nas investigações da polícia.