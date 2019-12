Secretário da Segurança afirma que projeto sobre reajuste dos militares será votado em fevereiro

Em uma cerimônia do Governo do Ceará que promoveu mais de 2 mil policiais e bombeiros militares na manhã desta quarta-feira (18), no Centro de Eventos do Ceará, no bairro Edson Queiroz, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), André Costa, afirmou que um projeto de lei sobre o reajuste salarial de militares será votado em fevereiro do próximo ano. No início deste mês, agentes protestaram em frente à Assembleia, em Fortaleza, contra os atuais soldos.

De acordo com André Costa, que discursou para os 2.206 militares e para os familiares e amigos dos agentes, em janeiro de 2020, o Governador do Ceará, Camilo Santana, anunciará o reajuste, comissionado pela Secretaria da Segurança Pública e Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag).

“Como o governador falou, em janeiro, ele vai anunciar a definição desse reajuste, que será um reajuste diferenciado, em prol de todas as categorias da Segurança Pública e, já em fevereiro, Camilo mandará um projeto de lei para ser votado na Assembleia. Então é o caminho que a gente está trilhando, com responsabilidade em relação aos recursos da população, que é injetado no poder público, para que a gente possa, assim, fazer o melhor para os nossos profissionais”.

O governador Camilo Santana, que também esteve na cerimônia de promoção, além de parabenizar os policiais e bombeiros militares, falou sobre os salários dos servidores públicos. Para ele, o Ceará é exemplo em comparação às outras federações do País. “Enquanto há estados que não conseguem pagar seus servidores em dia, que não pagaram o 13º salário de 2018, o nosso paga rigorosamente em dia,” disse.

No protesto, que aconteceu na primeira quinta-feira de dezembro, dia 5, os agentes militares reivindicaram, na Assembleia Legislativa do Ceará, no Bairro Dionísio Torres, um reajuste salarial.

Mudança de patente

Na cerimônia agentes comemoraram as promoções concedidas. A recém subtenente Cecília Goiana, de 46 anos, afirmou estar emocionada com a mudança de posto. “É muito bom. A gente não esperava. Eu sou pioneira da turma de policiais femininas e nós estamos na Polícia há 25 anos e não já tínhamos mais expectativa. Demorou, mas ela veio”, afirmou.

O subtenente Ronald Medeiros, 49, antes primeiro sargento, disse estar feliz com a conquista. “Depois de 25 anos de carreira, com muita perseverança e trabalho, viemos a mais uma graduação e estamos muito felizes de estarmos aqui”.

Ao todo, 3.037 profissionais serão promovidos, em solenidades que serão realizadas também em Sobral e Juazeiro do Norte, respectivamente nos dias 26 e 27 de dezembro. Desde 2015, foram mais de 18 mil promoções baseadas na lei elaborada pelo governador Camilo Santana.