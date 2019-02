Secretário anuncia queda no número de roubos a veículos no Estado

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), André Costa, utilizou as redes sociais, neste sábado (2), para divulgar a queda de 16,3% no número de roubos e furtos a veículos no Estado, em 2018. Somente na Capital, a redução foi ainda maior, de 22,93%.

Conforme a publicação do secretário, 13.503 veículos foram roubados ou furtados em território cearense, no ano passado. E, destes, 12.475 automóveis foram recuperados, o que representa 92,4% do total.

Em Fortaleza, 5.033 veículos foram roubados ou furtados em 2018. No ano anterior, a Polícia registrou 6.531 crimes. A média do último ano é de 490 veículos roubados na Capital a cada 100 mil da frota. André Costa comemorou que esta "é a menor taxa desde 2011 e bem próximo de 2010, que fechou com 446 veículos roubados a cada 100 mil da frota".

"Isso certamente deverá impactar nos valores de seguros para a população. São números destacados diante do cenário nacional dessa problemática. Continuaremos firmes, trabalhando com tecnologia, inteligência e muita dedicação de nossos policiais nas ruas para quebrar a mobilidade do crime e dificultar a circulação de bandidos pelo Estado", completa o titular da SSPDS.