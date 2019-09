Secretaria é acusada pelo Conselho Penitenciário do Ceará por inviabilizar funcionamento do órgão

Na tarde dessa terça-feira (3), o Conselho Penitenciário do Estado do Ceará (Copen) divulgou uma nota pública na qual faz denúncias sobre atitudes da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), que conforme o documento “ocasionaram, na prática o fechamento do Copen”. De acordo com a nota, as últimas ações que inviabilizaram o funcionamento da entidade foram nessa terça-feira. Segundo o conselho, servidores lotados no Copen foram realocadas para outros locais, o acesso ao Sistema Penitenciário (Sispen) foi cortado e a estrutura física onde funcionava o órgão foi desmontada.

No documento, assinado pela a advogada Ruth Leite, presidente do Copen, além das medidas tomadas nessa terça, outras decisões da SAP são elencadas como “fatos autoritários”, como a obstrução de inspeções em unidades prisionais, entrevistas com presos, a retirada da secretária executiva do órgão e as nomeações dos cargos vagos de conselheiros que haviam sido encaminhadas ao gabinete do secretário que não foram processadas. O órgão afirma que enviou ofício a todos os órgãos que compõem o Sistema de Justiça e o governador do Estado. Além disso, ressaltou que tomará “medidas judiciais cabíveis”.

Criado em 1927, o Copen é composto por instituições como a Defensoria Pública do Estado, Ministério Público, Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal, Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará, Pastoral Carcerária e Sindicato dos Agentes Penitenciários. O Conselho é um órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena, tendo a incumbência de colaborar na elaboração e revisão da Política Criminal e Penitenciária do Estado.

A Secretaria de Administração Penitenciária informou, em nota, que “remanejou as duas funcionárias terceirizadas do Conselho Penitenciário do Estado do Ceará para outros setores da secretaria, que necessitam de um maior suporte operacional no seu cotidiano”. Além disso, ressaltou que o Copen só funciona, na prática, um turno, de um único dia da semana, o que mostra ser desnecessário a manutenção das duas colaboradoras em regime semanal de trabalho nos quadros do Conselho.

O remanejamento, conforme a SAP, é “prática administrativa, em alinhamento com o Decreto de contenção de despesas do início do ano para um melhor aproveitamento dos seus quadros existentes”. Informou também não ter ocorrido alterações no espaço físico disponibilizado ao Copen, e que uma sala administrativa e a sala de reuniões continuam sendo usadas pelo Conselho.

Ademais, salienta que o Copen, assim como outras entidades “têm amplo acesso ao sistema penitenciário, com todas as suas visitas registradas e catalogadas por essa secretaria”. Por fim, a SAP finaliza a nota ressaltando que tem “a transparência como prática e está disponível em fornecer informações, abrir o sistema quando demandado pelas autoridades e agir contra qualquer ato que não esteja amparado em lei”.