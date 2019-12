Secretaria de Segurança confirma triplo homicídio no Alto da Balança, em Fortaleza

A Secretaria da Segurança Pública (SSPDS) confirmou a morte de três homens na noite desta sexta-feira (28), no bairro Alto da Balança, em Fortaleza. Segundo o órgão, o triplo homicídio foi registrado por volta de 21h50.

As vítimas foram identificadas como Lucas Freitas Lima de 25 anos, que tinha passagens na polícia por roubo e associação criminosa; Geraldo Ribeiro dos Santos Neto, de 27, anos; e Daniel Wlisses Oliveira Batista da Silva, de 17.

Os dois últimos foram levados a hospitais, mas não resistiram. Eles estavam em um bar, quando foram atingidos por disparos de arma de fogo. Outra pessoa que estava com as vítimas sobreviveu e foi socorrida para uma unidade hospitalar.



A Polícia Militar do Ceará (PMCE) reforçou o policiamento na região, com equipes do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) e do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) realizou levantamentos no local do crimes para subsidiar as investigações.

Denúncia

A Secretaria da Segurança e Defesa Social afirma que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais.

As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e para o número (85) 99111-7498 que é o WhatsApp do DHPP, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.