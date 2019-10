Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará convoca nova turma de agentes penitenciários

A Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará (SAP) convoca, na próxima quinta-feira (31), a turma de aprovados do concurso para agente penitenciário realizado em 2017. Na data, os aprovados deverão apresentar uma lista de documentos e preenchimento de relatórios.

Segundo a SAP, a turma de aprovados realizou o concurso após abertura feita pelo Governo do Ceará em 2017. Na época, o estado convocou dois mil candidatos para o curso de formação de agentes penitenciários, mas somente 1695 atenderam ao chamamento e cumpriram os requisitos obrigatórios ao longo das etapas de avaliação física, saúde e psicológica.

Dos dois mil candidatos, mil assumiram os cargos em 2018 e outros 440 foram convocados para reforçar o sistema penitenciário estadual no início deste ano.

Com a convocação da turma, o estado passa a contar com 3768 agentes. Antes do processo seletivo, o número era de 2136 oficiais.