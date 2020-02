'Se sentiu desafiado e reviveu crise na segurança de 2012', diz irmã de Cid sobre ato em Sobral

A irmã de Cid Gomes, a médica Lia Gomes afirmou na noite desta quarta-feira (19) que o senador resolveu intervir no ato dos PMs em Sobral por se sentir desafiado e ter tido a sensação de reviver a crise na segurança que enfrentou em 2012, quando era governador do Estado. "Eu acho que ele reviveu tudo aquilo que aconteceu com ele em 2012, quando eles fizeram esse mesmo tipo de motim", disse.

Um outro fator apontado por ela para a ação do irmão foi o fato de ele não ter se conformado em ver os comerciantes sendo obrigados a fechar as lojas mais cedo no Centro de Sobral após ameaças de PMs. "Ele disse que se sentiu desafiado de vir pelo que ele viu na televisão. Os policiais desfilando no Centro de Sobral aterrorizando o comércio e os lojistas de Sobral mandando que as pessoas fechassem as portas", revelou.

Cid Gomes foi baleado ao tentar furar o bloqueio formado por policiais militares que estavam no 3º Batalhão da Polícia Militar do município. O senador pilotava uma retroescavadeira e foi atingido pelos disparos quando avançou sobre os PMs chegando a derrubar o portão de entrada do quartel. De acordo com a assessoria do político, um projétil bateu na clavícula e saiu, enquanto o outro se alojou no pulmão esquerdo. Ele passou a noite na UTI do Hospital do Coração, em Sobral.

Ainda de acordo com a Lia Gomes, o parlamentar chegou consciente ao hospital e logo foi sedado. "Ele está com uma sonda para drenar o ar que entrou no pulmão quando a bala transfixou, mas as perspectivas são boas, está tomando antibiótico para não ter infecção", relatou ela, que acredita poder levar o político para Fortaleza já nesta quinta-feira (20).

'Atiraram para matar'

Para a irmã de Cid, os tiros que vieram do meio dos manifestantes foram para matar o político. Ela revela que por pouco a bala não atingiu uma região vital do corpo."Muita revolta porque eles atiraram para matar, foi um tiro direcionado no coração que atingiu uma costela e foi essa costela que desviou a bala. Se ela tivesse entrado entre uma costela e outra a gente não estaria aqui agora contando essa história", declarou.

Ela garante que vai acompanhar de perto as investigações do caso para que os responsáveis seja identificados e punidos o mais rápido possível. "Me parece que já sabem [quem atirou em Cid], mas a gente ainda não teve tempo de pensar nisso. Até agora a gente só se preocupou com ele. A partir de amanhã que a gente vai ver essa parte ai, mas acho que já têm pessoas cuidando disso", concluiu.

Investigação

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as investigações a respeito do crime cometido contra Cid Gomes estão com o Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral da Polícia Civil. Uma equipe do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) da Polícia Federal, composta por agentes, peritos e papiloscopistas está se dirigindo à Sobral para auxiliar os trabalhos da Polícia Civil.

Ainda durante a noite desta quarta-feira (19), os policiais que estavam amotinados no quartel de Sobral abandonaram o local.

Ciro se pronuncia

O irmão de Cid, Ciro Gomes, publicou em rede social que o senador "foi vítima de dois tiros de arma de fogo por parte de policiais militares amotinados e mascarados". Conforme Ciro, "as informações médicas são de que as balas não atingiram órgãos vitais apesar de terem mirado seu peito esquerdo".

"Novos exames estão sendo feitos, mas a palavra aos familiares e amigos é de que Cid não corre risco de morte", informou Ciro.

Momentos antes dos tiros, Cid Gomes postou stories em seu Instagram afirmando que iria a Sobral para "definir coletivamente uma estratégia para dar paz" à cidade.

Repercussão

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou estar acompanhando "com preocupação" desdobramentos do ocorrido com o senador licenciado.

Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que "já foram enviadas equipes da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal para Sobral para garantir a segurança" de Cid, conforme o ministério. Além disso, a Força Nacional de Segurança Pública deve chegar ao Ceará, nesta quinta-feira (20), após pedido do governador Camilo Santana (PT)