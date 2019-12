Sargento de 83 anos é preso por estuprar sobrinha-neta de 12 anos ao buscá-la na escola

Um Policial Militar reformado, de 83 anos, foi preso em flagrante por estupro de uma adolescente de 12 anos, na última quarta-feira (10), no Bairro Jardim Iracema, em Fortaleza. Ele é tio-avô da vítima e foi capturado com a criança dentro de carro, em frente à escola da adolescente.

Segundo o delegado Levy Louzada, da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e Adolescente (Dececa), o policial recebia uma quantia em dinheiro para deixar e buscar a garota na escolas todos os dias, desde o início do ano.

Moradores dos arredores denunciaram à polícia ao perceber os movimentos do carro estacionado em frente à escola. De acordo com a Polícia Militar, após serem acionados, os policiais encontraram vítima e suspeito parcialmente despidos, no interior do veículo.

A vítima mora com a avó, irmã do suspeito, e relatou aos policiais que o sargento dava dinheiro para a menina com recorrência. A mãe da vítima mora em São Paulo e a avó dela não tinha conhecimento dos abusos.

O policial reformado foi autuado por estupro de vulnerável. A vítima foi encaminhada aos órgãos competentes, para a realização de exames.