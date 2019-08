Sargento da PM e motociclista morrem após colisão entre motos na BR-230, na Região do Cariri

O sargento da Polícia Militar Antônio Serafim Teles, 49 anos de idade, morreu durante acidente após colidir a motocicleta com outra moto na BR-230, no km 107, entre as cidades de Farias Brito e Varzea Alegre, na Região do Cariri. A mulher que estava na outra motocicleta chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O caso aconteceu por volta das 19h deste domingo (18).

De acordo com a Polícia Militar, após a colisão o agente caiu na via e foi atropelado por um carro que passava em seguida. A mulher que estava na outra moto foi identificada como Maria das Dores Ferreira Sousa chegou a ser socorrida para unidade hospitalar, mas faleceu na madrugada desta segunda-feira (19).

Maria das Dores trafegava na motocicleta com a filha de 13 anos. A adolescente foi levada para o Hospital Regional do Cariri, passou por cirurgia e está em estado grave.

Nota de Pesar

Na noite de ontem a Polícia Militar emitou uma nota lamentando a morte do Sargento Teles, que estava na cooporação desde o dia 03 de agosto de 1992. O agente trabalhava atualmente na 3ª Cia do 10º BPM, na cidade de Várzea Alegre.

"O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição" disse o órgão.