Sargento da PM é baleado na perna após reagir a tentativa de assalto em Caucaia

Um Policial Militar levou um tiro na perna, na manhã desta segunda-feira (10), enquanto saía de casa para trabalhar, no Bairro Parque Potira, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar, o caso foi registrado por volta das 5h30. O sargento estava saindo de casa a pé, à paisana, e estava a caminho do trabalho quando foi abordado por um assaltante em uma moto. Ao reagir à tentativa de roubo, o policial acabou lesionado por disparos de arma de fogo efetuados pelo suspeito.

"O policial se deslocava para trabalhar quando foi abordado por um elemento em uma moto. Teve a reação e ele levou um tiro na perna. Foi socorrido de imediato pelas viaturas do Raio", afirmou o tenente-coronel Océlio Alves, comandante do 12º BPM. Segundo eles, policiais do batalhão, incluindo os do Serviço do Reservado, estão investigado o caso.

Ainda de acordo com a polícia, o militar foi socorrido por uma viatura a um hospital em Fortaleza e não corre risco de morte.

Até a publicação, a polícia continuava à procura do suspeito.