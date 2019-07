Roubos a carga no Estado diminuem 64% no primeiro semestre, afirma secretaria

Os crimes de roubo a carga reduziram 64% no primeiro semestre de 2019, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Os dados são da Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública do Estado do Ceará (Supesp), órgão vinculado à secretaria, e foram divulgados nesta sexta-feira (25).

Em 2018 ocorreram 147 roubos de cargas em território cearense nos primeiros seis meses. No mesmo período deste ano, o número caiu para 53 casos. O meses de março e junho foram os que apresentaram maior redução, 81% e 77%, respectivamente, informou a secretaria.

Roubos de carga estão inseridos nos Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP), que, de acordo com a secretaria, chegam ao 25° mês de queda no Estado.

Com relação aos Crimes Violentos contra o Patrimônio 1 (CVP 1), que abrange roubos a pessoa, de documentos e outros, a redução foi de 22,9%, no período de janeiro a junho deste ano.

Já o CVP 2, que abrange roubo de carga, roubo com restrição de liberdade da vítima, a residência, de veículos e contra instituições financeiras, a redução nos seis primeiros meses de 2019 foi de 47,4%. Sendo 5.816 ocorrências no ano passado, contra 3.057, no mesmo período de 2019. No total, 2.759 crimes a menos, segundo os dados.