Roubo a carro é flagrado por morador que filmava panelaço contra Bolsonaro na Varjota

Um roubo a carro foi flagrado por um morador de um prédio localizado no Bairro Varjota, em Fortaleza, enquanto ele filmava o panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira (18), às 20h45. O crime ocorreu na Rua Pereira Valente. Um homem de 32 anos identificado como Leonardo Feijó Borges foi preso momentos depois com o carro usado no assalto.

Um homem e uma mulher estavam no carro levado pelos assaltantes, e registraram boletim de ocorrência sobre o caso. Após o fato, policiais da Força Tática localizaram o veículo que deu apoio à ação, um Ford Fiesta, e prenderam o suspeito. O carro também foi apreendido. Outros dois suspeitos de participar do crime ainda estão sendo procurados, assim como o veículo roubado, de modelo HB20.

Leonardo Borges já possuía duas passagens pela polícia por roubo, e tinha um mandado de prisão em aberto pelo mesmo delito, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS),

No relatório policial, o endereço do suspeito consta em um prédio residencial no Bairro Aldeota, área nobre da cidade. O carro usado na ação e apreendido pela polícia pertence ao suspeito. Em 2012, ele foi condenado a seis anos de prisão por roubo duplamente qualificado.

O homem foi levado para o 2º Distrito Policial (Aldeota), onde foi ouvido e autuado em flagrante por roubo.