Rodovias estaduais no Ceará têm redução de 42% no número de acidentes em 2020

As rodovias estaduais cearenses registraram uma redução de 42,4% na quantidade de acidentes nos três primeiros meses de 2020. Além disso, o número de mortos e sinistros do tipo também passaram por redução, com 32,4% a menos. As informações foram divulgadas pelo Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) nesta quinta-feira (2).

O levantamento aponta que entre janeiro e março deste ano foram 147 acidentes, enquanto o início de 2019 contou com 255 registros. Em relação aos óbitos, foram 23 em 2020, contra 34 registrados no primeiro trimestre do ano passado nas rodovias estaduais.

Também houve redução no número de feridos em acidentes nas rodovias, diminuindo de 133 vítimas não fatais nos três primeiros meses de 2019 para 75 em 2020.

“Comemoramos essa queda no número de acidentes e de fatalidades nesses três meses. Tudo isso é fruto de um trabalho onde foram verificados os dados estatísticos e, com base nos resultados, passamos a distribuir nossas equipes e operações para as áreas mais críticas”, destaca o tenente Henrique Lopes, subcomandante da 2ª Companhia do BPRE.