Recém-nascido é enterrado em quintal de residência e encontrado por gato no Bonsucesso

Um bebê recém-nascido foi encontrado morto, enterrado no quintal de uma residência no Bairro Bonsucesso, em Fortaleza, na manhã deste sábado (9). O corpo foi encontrado após o gato da família insistir em cavar no local.

O dono da casa, ao verificar o que estava acontecendo, encontrou o bebê. Ele ainda estava com o cordão umbilical.

Segundo a família que vive no local, o corpo da criança foi colocado em uma cova rasa, enrolado em um saco, por uma pessoa que invadiu o terreno.

A polícia foi acionada e a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) fez a retirada do corpo.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não se manifestou sobre o caso.