R$ 1,1 milhão gasto em gratificação de reforço operacional pela Polícia Civil do Ceará, em um mês

A Polícia Civil do Estado do Ceará concedeu pouco mais de R$ 1,1 milhão em gratificações de reforços operacionais extraordinários. O valor é referente ao período de 21 de janeiro a 20 de fevereiro de 2019. Em parte deste tempo acontecia a maior sequência de ataques já registrada pela Segurança Pública do Estado.

Conforme publicado na edição do Diário Oficial do Estado dessa quarta-feira (13), nomes e valores que constam na portaria "foram devidamente conferidos com as escalas de serviço extraordinário, do período em alusão e fiscalizados de acordo com a comissão da PCCE".

O delegado geral Marcus Rattacaso concedeu a gratificação a policiais lotados no Departamento de Polícia Especializada (DPE), Departamento de Polícia do Interior (DPI) e Departamento de Polícia Metropolitana (DPM). Ao todo, foram 1.506 civis, distribuídos entre delegados, inspetores e escrivães.