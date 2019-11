"Queria só pedir desculpas", diz em julgamento acusado de participar da Chacina do Benfica

Stefferson Mateus Rodrigues Fernandes, um dos acusados de participar da Chacina do Benfica, confessou durante depoimento no julgamento do Tribunal do Júri, na manhã desta quarta-feira (6), que participou do crime e pediu desculpas aos familiares das vítimas. O réu lamentou a quantidade de pessoas mortas. "Eu não queria que acontecesse essa matança toda", disse. Foram realizados cinco depoimentos até o meio-dia desta quarta.

O acusado explicou para o juri que o alvo era um membro do Comando Vermelho, conhecido como "Geo". Ele reforçou que já que não acharam mataram o primo dele, conhecido como Júnior, que trabalharia para "Geo" no tráfico de drogas. Júnior estava na Praça da Gentilandia.

Ainda durante o depoimento, ao pedir desculpas, Stefferson afirmou que as vítimas não eram alvos dele. "Queria só pedir desculpas pelo que eu fiz, aos outros que foram vítimas dessa barbaridade".

Professor pede Justiça

O professor Paulo Victor Policarpo foi o primeiro a prestar depoimento. Paulo Victor afirmou que não lembra do tiroteio. Ele disse que tudo o que sabe foi a partir de relatos de amigos que estavam no local. Ele ressaltou que perdeu a memória recente devido ao trauma. Além dele e do primeiro acusado, foram ouvidas três testemunhas até o fim da manhã.

Paulo chegou a ficar em coma induzido e agora lida com as sequelas dos ferimentos. Victor diz que espera que a Justiça seja feita e destaca a responsabilidade do Estado no caso. "A expectativa é só que eles, enfim, a Justiça seja feita. Que eles paguem pelo crime que eles cometeram. Não foi qualquer coisa. Foi muito grave. Destaco também a responsabilidade do Estado. Havia uma série de mandados de prisão em aberto e porque esses mandados não foram cumpridos? É o questionamento que eu faço", afirmou.

"Você tem um mandado de prisão em aberto, então, é cumprido? Você tem dois mandados de prisão abertos. Se tem uma série de crimes que já haviam sido cometidos...Então, o que iam esperar? O terceiro crime, o quarto? Nove pessoas morrerem?", questionou.

Ao todo, sete morreram e três foram baleados.

Dois dias de julgamento

Nesta quarta-feira, são julgados Douglas Matias da Silva, Francisco Elisson Chaves de Souza e Stefferson Mateus Rodrigues Fernandes. Por causa da complexidade do caso e à quantidade de réus e de vítimas, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) destinou dois dias para o julgamento, previsto para se encerrar nesta quinta-feira (7).

Participam do julgamento a juíza Valência Maria Alves de Sousa Aquino, titular da 5ª Vara do Júri, o promotor Franke José Soares Rosa, a defensora pública Eduarda Paes e Souza e o defensor público Eduardo Bruno de Figueiredo Carneiro.