Quatro suspeitos de duplo homicídio na Serrinha são presos um ano depois em Fortaleza

A Polícia Civil prendeu quatro homens na última sexta-feira (29), nos bairros Serrinha e Bom Jardim, em Fortaleza, suspeitos de matar a tiros dois homens em brigas entre facções. O crime aconteceu há pouco mais de um ano, no dia 29 de novembro de 2018, por volta das 16h20, na Rua Padre Nóbrega, no bairro Serrinha.

De acordo com a polícia, seis suspeitos participaram do crime, sendo cinco adultos e um adolescente. Segundo informações do delegado João Carlos, da 5ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), todos os seis suspeitos atiraram contra as vítimas, identificadas como Felipe Barbosa e Wanderson Félix Medeiros dos Santos.

As prisões foram feitas após operação da polícia. Na sexta-feira (29), Jonathan Araújo da Costa, Francisco Mateus Gomes, Wanderson Sousa de Oliveira e Jonathan Lima de Oliveira foram detidos. Um quinto suspeito envolvido no crime, Aglailton da Silva Rodrigues, permanece foragido, e o adolescente está sendo procurado por policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Outros crimes

De acordo com o delegado João Carlos, os quatro suspeitos presos já possuem antecedentes criminais por homicídios, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A polícia encontrou 2,1 kg de cocaína com Wanderson Sousa no momneto da prisão, além de balanças de precisão, um veículo e embalagens para drogas. Os suspeitos vão responder por homicídio qualificado e por corrupção de menores.