Quatro suspeitas de roubo são capturadas momentos depois do crime no bairro Aldeota

Quatro pessoas foram capturadas, entre elas uma adolescente de 16 anos, suspeitas de roubar uma loja neste domingo (19) na Avenida Antônio Sales, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, depois ir ao local do roubo e receber informações das vítimas sobre as características físicas das mulheres, os policiais militares foram até uma comunidade da região e localizaram as suspeitas. Com elas, estava a adolescente e os produtos roubados.

O trio identificado como Joyce da Silva Rodrigues, 22 anos, Natasha Helen Veras dos Santos e Kelwiane Milane Ferreira da Silva, ambas de 18 anos e a menor foram levadas para a Delegacia da Criança e do Adolescente, onde foram autuadas por roubo e corrupção de menor. A adolescente possui que tem passagem pela polícia por roubo majorado pelo concurso de pessoas vai responder a um ato infracional por roubo.