Quatro são presos suspeitos de matar homem a pauladas em Fortaleza por causa de pequenos furtos

A polícia prendeu quatro pessoas neste sábado (2), na feira do bairro São Cristóvão, em Fortaleza, suspeitos de matar Emanoel Gonçalves Lima, de 29 anos, no último dia 14 de agosto, a pauladas e pedradas. Em seguida, jogaram o corpo de Emanuel Gonçalves em um canal de esgoto. No grupo criminoso, está um suspeito de atear fogo em um carro de autoescola, com professor e aluno dentro, na onda de ataque do início do ano.

Segundo informações da delegada Cláudia Nery, titular da 3ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os suspeitos, identificados como Alex de Brito Sousa, Francisco Anderson Ferreira, Victor Castro Rocha e John Brito Sousa, confessaram o crime.

"Todos confessaram a prática delituosa de forma fria e dizendo que fizeram, de fato, por que a vítima estaria furtando naquela área e eles não iriam, jamais, permitir que houvesse furto naquela área, por que se assim eles não fizessem, 'os grandões', segundo expressão deles, iriam ficar cobrando, porque eles não queriam a polícia lá dentro daquela comunidade", conta a delegada.

De acordo com a delegada Cláudia Nery, após a polícia ir ao local do crime e conseguir identificar o primeiro suspeito, foi possível chegar aos demais criminosos.

"De posse da informação de quem seria esse primeiro suspeito, fomos exatamente chegando aos demais [...]. Eles mataram a vítima a pauladas e a vítima pediu várias vezes para não ser morta porque chegou a reconhecer dois deles", conta

Outro crime

Durante coletiva, o delegado Maurício Júnior, titular do 30º Distrito Policial, que também participou das investigações, afirmou que Francisco Anderson Ferreira foi o responsável por atear fogo em um carro de autoescola no dia 7 de janeiro deste ano. Instrutor e aluno estavam dentro do veículo e o suspeito impediu que eles saíssem, ateando fogo com as vítimas dentro.

"No dia 7 de janeiro houve uma série de ataques. Estava ocorrendo ataques na cidade e o Francisco Anderson, na companhia de mais dois menores, abordaram um carro de uma auto escola que estava com aluno e instrutor dentro, não deixaram eles sair do carro e atearam fogo. Por sorte, o aluno conseguiu sair, mas o instrutor não conseguiu e teve várias queimaduras pelo corpo", conta.