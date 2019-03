Quatro são detidos após fazer motorista de aplicativo refém e assaltar loja em Caucaia

Policiais prenderam três adultos e apreenderam um adolescente suspeitos de assaltar uma loja de eletrodomésticos, nesta quarta-feira (27), em Jurema, Caucaia.

Segundo a Polícia, quatro suspeitos pediram uma corrida por meio de um aplicativo de transporte, saindo do bairro Sabiaguaba até a Jurema. Ao chegar na avenida Dom Almeida Lustosa, onde fica a loja, o grupo entrou no estabelecimento comercial e anunciou o assalto ameaçando os funcionários com uma arma de fogo calibre 38.

Foram roubados quatro televisores, cerca de 30 celulares, tablets e aparelhos de chapinha para cabelo. Ao sair da loja, o grupo seguiu viagem com o mesmo motorista.

Segundo o titular do 18º Distrito Policial, delegado Barbosa Filho, o homem foi usado como refém para levar os suspeitos até o local do assalto e obrigado a continuar o trajeto durante a fuga dos mesmos.

Ao chegar no bairro José Walter, o carro foi parado por policiais que faziam uma patrulha na região. Durante a abordagem, os agentes identificaram que o grupo estava em fuga após a ação criminosa. Eles foram levados para delegacia do bairro Jurema, onde foram autuados os três adultos, identificados como, Francisco Alan de Oliveira, Elenilton da Silva Costa e Larissy Rodrigues de Sousa.

O adolescente foi conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi feito o registro de um ato infracional análogo ao roubo.