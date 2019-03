Quatro quilos de skunk são apreendidos dentro de travesseiro de passageira em ônibus no Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-CE) apreendeu, na Rodovia BR-222, em Ubajara, na Região da Ibiapaba, por volta das 7h30 desta segunda-feira (18), 4,314 quilos de skunk dentro de um ônibus. A ação ainda resultou na prisão de uma mulher de 18 anos, que não teve a identidade divulgada.

Segundo a PRF, o ônibus interestadual fazia o trajeto Belém (PA) e Natal (RN). A abordagem dos agentes ocorreu no km 334. Depois que os agentes entraram no veículo, perceberam que a jovem estava nervosa. Após verificar as bagagens dela, foram encontrados quatro tabletes de substância análoga ao skunk dentro de um travesseiro.

A jovem informou para os policiais que entregaria a droga a uma pessoa na rodoviária de Fortaleza. Após a entrega, ela receberia R$ 2 mil pelo transporte da droga. A jovem foi presa e vai responder pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Ubajara.