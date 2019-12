Quatro pessoas são presas por usar documentos falsos para financiar motos em concessionárias

Quatro pessoas foram presas nesta quinta-feira (19) suspeitas de participarem de um grupo especializado em utilizar documentos falsos para financiar motos em concessionárias e fazer compras no comércio de Fortaleza. De acordo com a Polícia Civil, o líder da quadrilha, identificado como Nazareno Evangelista da Silva, já possui oito passagens pela polícia pela prática de estelionato. Outro integrante identificado como Ednaldo Sérgio e Sousa Lima tem passagens por porte ilegal de arma de fogo. Outros dois são André de Andrade Gonçalves e José Gleimison.



Segundo o delegado do 34º Distrito Policial, Fernando Cavalcante, com os dados das vítimas, o grupo confeccionava documentos de identidade e comprovantes de endereço e renda para adquirir os produtos.

Ainda conforme o delegado, a quadrilha pegava os dados de pessoas que eram vítimas de roubos e furtos. Os integrantes conseguiam esses registros diretamente com os assaltantes.

“Essas quadrilhas conseguem essas documentações, esses dados, porque elas compram às vezes, das pessoas que praticam esses roubos, dos assaltantes, dos furtadores, e aproveitam esses dados para checarem se a pessoa tinha o nome sujo. Quando a pessoa tinha o nome limpo, eles criavam crédito para a pessoa para fazer as compras de alto valor”, relata o delegado.



Prisão em concessionária

O delegado disse que a prisão do grupo ocorreu no momento em que um integrante se preparava para sair de uma concessionária com uma moto, comprada com documentos falsos. Três foram presos em flagrante e outro em uma residência no Bairro Bom Jardim. No imóvel, os policiais apreenderam identidades, comprovantes de endereço, computadores e três impressoras.

A polícia não descarta o envolvimento de outras pessoas com a quadrilha. As investigações continuam. O grupo vai responder por estelionato, associação criminosa, falsificação de documento público e privado e uso de documento falso.