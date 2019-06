Quatro pessoas são presas e veículos com placas clonadas são apreendidos em Altaneira

A Polícia Civil prendeu quatro suspeitos de receptação e apreendeu quatro carros com placas adulteradas, em Altaneira, nesta terça-feira (18).

De acordo com Luis Eduardo, titular da Delegacia Regional do Crato, os policiais civis receberam a informação de que vários carros com placas de outros estados estavam trafegando na cidade.

Após investigações, os agentes chegaram a alguns nomes e se deslocaram até o município de Altaneira, onde realizaram a prisão dos quatro suspeitos, que são empresários e comerciantes do município.

Quatro picapes foram apreendidas, além de uma arma de fogo e uma espingarda. Segundo a polícia, os veículos eram adquiridos por valores bem abaixo do mercado, cerca de R$ 8 mil a R$ 10 mil reais.

O delegado afirmou que o trabalho das Polícia Civil do Crato e de Altaneira deve avançar no sentido de descobrir a origem dos automóveis. "Precisamos aprofundar as investigações para saber se essa clonagem está sendo feita em Altaneira e de onde estão vindo os veículos e ainda se os suspeitos estão envolvidos em outros crimes além de receptação", disse.

Os veículos e as armas apreendidas e os quatro suspeitos foram levados para a Delegacia Regional do Crato. Os empresários e comerciantes foram autuados por receptação.