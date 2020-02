Quatro pessoas são lesionadas a bala na Comunidade das Quadras, na Aldeota

Quatro pessoas ficaram feridas após serem atingidas por balas, na noite deste domingo (2), na Comunidade das Quadras, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSPDS), após o crime, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas até o local. A polícia afirmou que as pessoas feridas estavam na rua e que um homem estava armado. Todos os feridos foram socorridos por populares para unidades de saúde.

Ainda segundo o órgão, as investigações ocorrem no objetivo de identificar as pessoas que foram lesionadas, bem como prender o autor do crime.



Denúncia

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-1344 do 2° Distrito Policial (DP). O sigilo e o anonimato são garantidos pelo Estado.