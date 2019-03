Quatro pessoas morrem em acidentes no feriadão da Data Magna nas estradas federais do Ceará

Quatro pessoas morreram nas estradas federais durante o feriadão de Data Magna no Ceará. Segundo a Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE), 18 acidentes foram registrados e 17 pessoas ficaram feridas. Todas as mortes aconteceram no município de Irauçuba, na Região Norte do Estado.

O primeiro acidente aconteceu no domingo (24). Três pessoas perderam a vida em um acidente que envolveu uma carreta, um automóvel e uma motocicleta. O acidente aconteceu por volta das 13 h, no km 128,3 da BR-222.

Na segunda-feira (25), um pedestre tentou atravessar a rodovia BR-222, no km-143 quando foi colhido por uma caminhonete. O pedestre morreu no local.

Desde sexta feira (22), a PRF fiscalizou 3.274 veículos e pessoas. Foram lavrados 906 autos de infração, dos quais 86 por ultrapassagens proibidas. Onze Carteiras Nacionais de Habilitação e 88 CRLVs foram recolhidos. Nove animais foram retirados de rodovias federais.