Quatro pessoas ficam feridas em colisão entre caminhão e micro-ônibus na CE-085

Um caminhão-caçamba colidiu com um micro-ônibus na manhã desta segunda-feira (22), no km 23 da CE-085, em Caucaia. Quatro pessoas sofreram ferimentos leves e foram levadas pelo Samu para o Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.

De acordo com o proprietário do micro-ônibus, da linha Paracuru/Fortaleza, o motorista trafegava na rodovia estadual, quando sentiu a batida na traseira do veículo. Ele checou se algum passageiro havia se ferido gravemente e descido para falar com o motorista do outro veículo.

Um dos donos do caminhão-caçamba tem uma versão diferente. Segundo ele, o acidente foi causado pelo micro-ônibus, que parou na via para um passageiro.

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada ao local para realizar levantamentos. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) está orientando o tráfego no trecho.