Quatro mulheres são presas com cocaína no Aeroporto de Fortaleza em ações distintas

Em apenas três dias, quatro mulheres foram presas em flagrante por tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Fortaleza. As detenções se deram em ações distintas, que aconteceram entre a quinta-feira (9) e este sábado (11). Em todos os casos, as suspeitas usaram a criatividade para escoder o material ilícito. Ao todo, foram apreendidos 19,8 kg de cocaína, segundo a Polícia Federal.

As prisões mais recentes ocorreram no sábado (9), em horários diferentes. A primeira, durante a tarde, aconteceu após os agentes realizarem uma inspeção na bagagem de uma mulher natural do Peru. A passageira de 39 anos tinha como destino a Amsterdã, na Holanda. Com ela, os agentes encontraram 9,3kg de cocaína, distribuídos em 53 pacotes de alimentos industrializados.

A segunda ação do sábado ocorreu durante a noite com outra passageira, também tentando embarcar para a Europa. A jovem de 23 anos, natural de Curitiba, foi flagrada com 4,5 kg de cocaína escondidos dentro de camisas sociais novas.

Após as constatações das drogas, as mulheres foram levadas para a sede da Polícia Federal no Ceará e autuadas por tráfico internacional de drogas.

Cocaína líquida e na cinta

Na sexta-feira, uma paraguaia foi presa com 4kg de cocaína em forma líquida, disfarçada de bebida isotônica. Ela pretendia embarcar para Málaga, na Espanha.

Já na quinta-feira (9) uma mulher sul-africana foi presa com 2 kg de cocaína amarrados ao corpo em uma cinta, ao tentar embarcar para Lisboa, em Portugal.