Quatro homens são presos por tráfico de drogas na BR-020, em Canindé

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar prenderam quatro homens em flagrante por tráfico de drogas em Canindé, no interior do Ceará, na manhã desta quarta-feira (15). Além das prisões, mais de R$ 11 mil em espécie foram apreendidos com um dos suspeitos. Os outros três homens foram encontrados com drogas.

De acordo com a PRF, os agentes faziam abordagens a veículos no quilômetro 310 da rodovia federal BR-020 quando se depararam com um homem em um veículo Ford Fiesta. Após fiscalização, os policiais encontraram no veículo cinco gramas de maconha, um triturador de droga e papel de cera, três máquinas de passar cartão e um caderno com anotações sobre tráfico de drogas também foram encontrados pela polícia.

Os policiais interrogarem o suspeito e, durante a interrogação, concluíram que outros tipos de entorpecentes eram comercializados em outro endereço na cidade. A PRF acionou a Polícia Militar, que fez a procura do material ilícito no local indicado pelo suspeito, e encontrou 255 gramas de maconha, 165 gramas de crack e duas balanças de precisão sob a posse de três homens.

Os quatro suspeitos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Canindé.