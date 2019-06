Quatro homens são presos em Massapê por suspeita de venda de drogas

A Polícia Civil do Ceará prendeu quatro homens suspeitos de venda de drogas em Massapê. Os suspeitos foram capturados nesta quarta-feira (12).

Os homens concentravam as ações em uma residência do bairro Cohab/Cruzeiro, onde foi observada movimentação incomum. Numa esquina próxima, os supostos traficantes se revezavam durante o dia para fazer a entrega da droga.

Foram apreendidas com eles 15 trouxinhas de maconha. Os suspeitos são identificados como Joel Dias Lopes (19), com passagem por furto; Daniel do Nascimento Lopes (19), com passagem por roubo; Francisco Mateus Viana Brandão (20) e Francisco Inacio Ferreira do Nascimento, ambos sem passagem.

Eles foram encaminhados para a delegacia local, onde foi feito o flagrante.