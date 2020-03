Quatro homens assaltam farmácia no bairro Jereissati I, em Maracanaú

Uma farmácia foi assaltada por quatro homens na noite desta quarta-feira (25) no bairro Jereissati I, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Em imagens do circuito de câmeras de segurança, é possível ver o momento que os criminosos chegam ao local. Dois com camisetas pretas, um com vermelha e outro branca.

Os assaltantes vão em direção a um funcionário e pedem dinheiro do caixa. Uma cliente que estava dentro do local percebe o assalto e sai do estabelecimento. Os assaltantes fugiram a pé.

O caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Maracanaú, que já solicitou as imagens do circuito interno de segurança da farmácia.