Quatro adolescentes apagam pichações de sigla de facção após serem flagrados pela polícia 

Quatro adolescentes apagaram pichações de siglas de facções após serem flagrados por uma composição da Polícia Militar, na noite desta quarta-feira (11), na Areninha do Bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. A ação foi gravada por testemunhas e aconteceu por volta das 22 horas.

Nas imagens , os jovens aparecem limpando as paredes do equipamento da prefeitura usando panos e um balde com água. Em outro momento, um policial chega a aconselhar os adolescentes para não repetirem o ato. A cena é assistida por várias pessoas que estavam no local.

Conforme o tenente Pedro Moura, comandante da 1ª Companhia do 18º Batalhão, que atendeu a ocorrência, os agentes estavam na região, quando foram acionados. “Havíamos acabado de sair de uma reunião do Projeto OcupAção, que é uma iniciativa que aborda como ocupar melhor os espaços públicos, quando a composição recebeu um chamado para ir até o local”.

Ao chegar na Areninha, os policiais avistaram os jovens e fizeram a abordagem. Após apagarem parte das pichações o grupo foi liberado e entregues aos responsáveis. “Esse ato foi uma forma de educar e socializar para que esses jovens não repitam mais essa ação”, afirma o tenente.

A Areninha do Antônio Bezerra foi inaugurada no dia 27 de novembro deste ano, pela Prefeitura de Fortaleza. O equipamento, considerado como o maior do estado no segmento, possui campo de futebol e um complexo esportivo para a população da região.