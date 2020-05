Quase 700 ocorrências de aglomerações e comércios abertos são atendidas em Fortaleza

Agentes do Detran-CE realizam blitz em posto da Polícia Rodoviária Estadual, na CE-040 Foto: Fabiane de Paula

Quase 700 ocorrências foram atendidas pelas equipes da polícia, trânsito e fiscalização de órgãos estaduais e municipais em Fortaleza desde as 19h de quinta-feira (7), segundo dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) mostram.

Até as 8 horas desta terça-feira (12), foram 668 ocorrências, sendo 451 referentes às aglomerações, 158 por comércios não essenciais que continuavam em funcionamento e 59 por descumprimento de alguma norma do decreto estadual de isolamento, que visa combater a proliferação da Covid-19.

Doze pessoas foram autuadas por descumprir o decreto estadual e por outros crimes identificados nas mesmas ocorrências, como roubo, receptação, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa, perturbação do sossego alheio, embriaguez ao volante e desacato. Cerca de 52% dos estabelecimentos que seguiam em funcionamento eram bares.

Segundo a SSPDS, a análise diária dos dados contabilizados desde o início das operações indica uma redução nas ocorrências:

135 acionamentos de aglomerações e de comércios abertos foram atendidos na sexta-feira (8).

No sábado (9), foram registrados 198 casos.

No domingo (10), o número reduziu para 170

Nesta segunda-feira (11), o número voltou a cair, indo para 104.

As denúncias foram feitas via 190 da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

As estatísticas foram geradas por meio de relatório do Gabinete de Gestão de Eventos Complexos (GCEC) instalado na sede da SSPDS, com a presença física e remota de representantes das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e demais instituições envolvidas no plano operacional. As Áreas Integradas de Segurança (AIS) que mais registraram ocorrências foram as AISs 1, 7 e 3.

Veículos

Quase 28 mil veículos foram abordados. Os condutores que não tiveram seus deslocamentos justificados foram orientados a retornarem aos seus domicílios. Os trabalhos integrados permanecem até o fim do decreto, no dia 20 de maio.