Quarteto é indiciado por envolvimento com apostas ilegais do jogo do bicho, em Massapê

Quatro homens, com idades entre 22 e 41 anos, foram indiciados em operação da Polícia Civil contra a prática do jogo do bicho nesta quinta-feira (19), no município de Massapê. Com o grupo foram encontrados uma maquineta, R$ 2 mil em dinheiro e diversos comprovantes de apostas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), essa foi a quarta operação realizada no município. Ao todo, no Ceará, 18 pessoas já respondem na justiça por exploração de apostas ilegais em 2019.

A Polícia Civil da região segue com as investigações no município de Quixeramobim, segundo a SSPDS.