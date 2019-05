Quantidade de droga apreendida em quatro meses de 2019 na Região do Cariri soma mais de 400 kg

A quantidade de drogas apreendida pela polícia de janeiro a abril de 2019 na Região do Cariri somou 405 quilos.

Os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) indicam uma grande apreensão de derivados da cannabis, como maconha e haxixe, totalizando 389,66 quilos. Em seguida aparecem as apreensões de cocaína com 10,39 quilos e as de crack que somaram 5,84 quilos.

De acordo com a polícia, maioria dos entorpecentes foi apreendida nas cidades de Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha e Crato.