Quadrilha é presa com três armas de fogo após perseguição e troca de tiros em Aquiraz

Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) capturaram cinco suspeitos e apreenderam três armas de fogo, após uma perseguição e troca de tiros, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite da última sexta-feira (3).

De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Militar, os agentes estavam no posto do BPRE, em Aquiraz, por volta de 21h, quando solicitaram que os ocupantes de um veículo obedecessem o sinal de parada.

A quadrilha não cumpriu a determinação dada pelos PMs, acelereu o veículo e ainda efetuou disparos contra os militares, que iniciaram uma perseguição. Mais à frente, os suspeitos se entregaram.

Foram capturados quatro adultos um adolescente. Com o grupo, foram apreendidos dois revólveres calibre 38 e uma pistola calibre 380. Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia Regional de Horizonte, da Polícia Civil.