Quadrilha colide carro em poste durante perseguição e suspeitos são capturados pela polícia

Uma quadrilha com quatro criminosos foi capturada pela polícia após os suspeitos colidirem o veículo em um poste durante uma perseguição policial em Maracanaú, na noite desta segunda feira (5).

Segundo a Polícia Militar, a perseguição teve início no Novo Maracanaú, após os agentes receberem denúncias de assaltos na região. Durante a fuga, o carro que os suspeitos estavam perdeu o controle no cruzamento da Avenida Parque Sul com Avenida Parque Leste, no Distrito Industrial I.

Após o acidente, um dos criminosos tentou fugir correndo, mas foi capturado. O carro usado na ação estava com as placas clonadas e foi levado para a delegacia.

Material foi apreendido com os criminosos. Foto: Rafaela Duarte

Os policiais do 14º Batalhão apreenderam com os suspeitos uma arma calibre 38, munição, uma pistola falsa e um aparelho que bloqueia o sinal de alarmes de veículos.

De acordo com a PM, todos os integrantes do grupo têm antecedentes criminais. Os homens foram identificados como Geyrlison Alves do Amaral , 27, com antecedentes por tráfico e receptação; Antônio Marcos Silva Maciel , 20, com antecedentes por homicídio, assalto, roubo de veículo, lesão corporal e dano ao patrimônio; Jorge Luis Cardoso Mariano, 22, com antecedente por assalto; e Claudemir de Sousa Batista , 20, que responde criminalmente por um homicídio.

Após a prisão, o grupo foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú. A polícia afirma que os criminosos são da Comunidade Babilônia, em Fortaleza.