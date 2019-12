Promotor de vendas tem motocicleta furtada no bairro Messejana, em Fortaleza

Um promotor de vendas, de 27 anos, teve a motocicleta furtada em frente a uma das empresas em que presta serviço, na Rua Inácio Vasconcelos, bairro Messejana, em Fortaleza. Por meio de imagens das câmeras de videomonitoramento do local e da vizinhança, é possível ver o suspeito empurrando o veículo para levá-lo.

De acordo com a vítima, o homem conseguiu furtar a motocicleta da marca Honda, modelo Fan 150, cor preta, no dia 18 de novembro deste ano, ao violar o dispositivo de segurança e retirá-la a manobrando pela rua. Segundo o promotor de vendas, que necessita da motocicleta para voltar à rotina normal de trabalho, um Boletim de Ocorrência (B.O) sobre o caso foi registrado no início da noite do mesmo dia em que aconteceu o furto, no 30° Distrito Policial (DP), no bairro Jangurussu.

A Polícia Militar do Ceará afirmou que o suspeito já foi identificado e, agora, busca capturá-lo. Em relação à segurança do bairro Messejana, a PM informou que a segurança da região ocorre por meio de viaturas do Policiamento Ostensivo Geral (POG), da Força Tática (FT), em ciclo e motopatrulhamento, com o do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).

A PMCE informou ainda que denúncias sobre furtos podem ser feitas pelo telefone 190 e pelo Disque Denúncia da SSPDS, 181.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o 6° Distrito Policial (DP) investiga o caso.